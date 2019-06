Gewerkschaften planen Protest vor Haushaltsklausur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Begleitet von einer Protestaktion der Gewerkschaften beginnt heute in Hannover die Klausurtagung der niedersächsischen Landesregierung zum Haushalt. Die Beschäftigten wollen unter dem Motto "Weg mit der roten Laterne" darauf aufmerksam machen, dass Niedersachsen aus ihrer Sicht zu wenig in den öffentlichen Dienst investiert. Sie fordern eine bessere Besoldung der Beamtinnen und Beamten und die Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und sein Kabinett wollen die Ausgabenpläne für das kommende Jahr festzurren. Die SPD will unter anderem die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum und Investitionen in die Infrastruktur Niedersachsens zum Schwerpunkt machen. Die CDU-Fraktion will einen klaren Schwerpunkt auf den Bereich Bildung legen. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) warnte vorab, es müsse auch gespart werden. "Es gilt weiter, wir können nur das in den Haushalt aufnehmen, was wir auch nachhaltig und dauerhaft finanzieren können", sagte Hilbers der dpa.