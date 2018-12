Schulsenator verteidigt rot-grüne Schulpolitik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Schulsenator Ties Rabe hat die Schulpolitik des rot-grünen Hamburger Senats gegen Kritik der Opposition verteidigt. Seit seinem Amtsantritt 2011 habe die Zahl der Schüler um 10 Prozent zugenommen, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei den Haushaltsberatungen in der Bürgerschaft. Im selben Zeitraum sei die Zahl der Pädagogen um 35 Prozent gestiegen. "Das sind 4500 Stellen mehr als zu Beginn meiner Amtszeit." Er gestand ein, dass es bei Hamburger Schülern problematische Lernergebnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen gebe. "Wir müssen bei den Kernkompetenzen kraftvoller vorangehen." Dafür stehe der Senat und das werde auch im Doppelhaushalt 2019/2020 deutlich.

In den kommenden beiden Jahren würden 900 Millionen Euro in den Schulhausbau investiert. "Das ist mehr als die gesamte Elbphilharmonie gekostet hat." Mit 400 zusätzlichen Stellen werde der Unterricht an den Stadtteilschulen gestärkt.

Bildungspolitiker der Opposition verwiesen auf Unterrichtsausfall und eine mangelnde pädagogische Verzahnung von Vormittag und Nachmittag in der Ganztagsbetreuung. "Der Ganztag ist wirklich miserabel mit der Schule verzahnt", sagte Birgit Stöver von der CDU. Schulbau könne auch nicht als Qualitätssteigerung verkauft werden. Ihre FPD-Kollegin Anna von Treuenfels-Frowein sieht vor allem bildungsferne Familien durch die Defizite benachteiligt. "Denn die können zu Hause nicht nachsteuern." Sie forderte einen Kurswechsel. Es gehe darum, "Qualität und Anspruch zurück an die Schulen" zu holen.

Für die Linke forderte die Bürgerschaftsabgeordnete Sabine Boeddinghaus eine Doppelbesetzung in allen inklusiven Klassen. 260 zusätzliche Stellen seien dafür nötig. "Das ist nicht Kür, das ist Pflicht", sagte sie. AfD-Fraktionschef Alexander Wolf sprach von gravierenden Lerndefiziten in den Fächern Mathe und Deutsch. Dagegen unternehme der Senat zu wenig. Stattdessen werde das Niveau des Abiturs abgesenkt und "verramscht".