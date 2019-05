Haushalt 2020: Rot-Rot-Grün für weitere Ausgaben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die rot-rot-grüne Regierungskoalition hat sich im geplanten Haushalt 2020 auf weitere Ausgaben verständigt. Unter anderem soll mehr Geld für Sozialarbeiter in Schulen, die Sanierung von Schulgebäuden und den öffentlichen Nahverkehr reserviert werden, wie die Fraktionschefs von Linke, Grünen und SPD, Susanne Hennig-Wellsow, Dirk Adams und Matthias Hey, am Montag auf Anfrage mitteilten. Die Finanzierung soll nicht nur über Umschichtungen innerhalb des Etats erfolgen, sondern auch durch einen Griff in die Rücklagen. Kritik kam von der oppositionellen CDU.

Der von Finanzministerin Heike Taubert (SPD) dem Landtag vorgelegte Haushalt für das kommende Jahr sieht bislang Rekordausgaben von rund 11 Milliarden Euro vor. Hey verwies auf eine frühere Ankündigung Tauberts, wonach die Fraktionen für weitere Projekte rund 55 Millionen Euro planten und hierfür Geld aus der Rücklage zur Verfügung gestellt werde. Davon sollen rund 10 Millionen Euro auf die Einstellung von 180 Schulsozialarbeitern entfallen, für die Schulsanierung sind zusätzlich 15 Millionen Euro eingeplant. Die Zuschüsse für den Nahverkehr sollen um 9 Millionen Euro steigen, die Musik- und Jugendkunstschulen mit 5 statt 3 Millionen Euro unterstützt werden.

Damit würden die Kommunen auch außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs unterstützt, betonte Hennig-Wellsow. In den Ausgaben sind auch bereits bekannte Vorhaben wie die geplante Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und mehr Stellen bei der Polizei enthalten. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" berichtet.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck bezeichnete die rot-rot-grünen Haushaltspläne angesichts einer sich eintrübenden Konjunktur als "absehbar auf Sand gebaut". Er verwies auf möglicherweise geringere Steuereinnahmen in den kommenden Jahren als bislang prognostiziert. Finanzministerin Taubert will die Steuer-Prognose für Thüringen am Dienstag vorstellen. Hennig-Wellsow verwies auf eine Rücklage von mehr als 330 Millionen Euro, diese sei damit höher als zu Beginn der rot-rot-grünen Regierungszeit.