Einigung auf höhere Gehälter im Einzel- und Versandhandel

Weimar (dpa) - Beschäftigte im Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt bekommen mehr Geld. Die Gehälter der tarifgebundenen Beschäftigten sollen ab 1. August im Schnitt zunächst um 3 Prozent und ab 1. Juni 2020 noch einmal um 1,8 Prozent steigen, wie Vertreter von Verdi und der Arbeitgeberseite übereinstimmend am Mittwoch in Weimar sagten.

In der Branche arbeiten 256 000 Beschäftigte in den drei Bundesländern. Laut Verdi sind aber nur etwa 30 Prozent davon tarifgebunden - für diese Beschäftigten gelte der Abschluss unmittelbar.