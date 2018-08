Südwest-Wirtschaft bleibt weiterhin starker Exporteur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Waren im Wert von 101 Milliarden Euro haben baden-württembergische Unternehmen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres exportiert. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Anstieg um 1,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt Baden-Württemberg am Dienstag mitteilte. Vor dem Hintergrund der aktuellen Handelskonflikte bezeichnete Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) die Zahlen als "erfreuliches Signal", mahnte jedoch vor weiteren Eskalationen und Strafzöllen, die sich verheerend auf die Welthandelsbeziehungen auswirken könnten.

"Was wir jetzt schnell brauchen, ist ein Handelsabkommen zwischen der EU und den USA", sagte Hoffmeister-Kraut am Dienstag. Baden-Württemberg lebe vom Export und von intakten Außenhandelsbeziehungen wie kaum ein anderes Bundesland - die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Landes werde durch die vorliegenden Zahlen eindrucksvoll bestätigt.

"Die weitere Steigerung des Exports zeigt vor allem, wie robust und flexibel die Südwestwirtschaft international aufgestellt ist - war das erste Halbjahr 2018 doch mit vielen Baustellen und Stolpersteinen behaftet", sagte auch Wolfgang Grenke, Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK). Allerdings beeinflussten Unsicherheiten den Absatz stark - etwa die "wenig ideal laufenden Brexit-Verhandlungen", die in den ersten sechs Monaten des Jahres zu einem Minus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geführt hätten.

Während der Absatz ins europäische Ausland insgesamt mit rund 65 Milliarden Euro in etwa gleich blieb, legte der Absatz nach Asien um fast 5 Prozent auf 18 Milliarden Euro zu. Den Statistikern zufolge stieg der Export vor allem in der Pharma-Branche: Sie verkaufte Waren im Wert von 13,5 Milliarden Euro ins Ausland, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Anstieg von 16 Prozent entspricht. Die Pharmabranche gehört mit dem Fahrzeug- und dem Maschinen- und Anlagenbau zu den drei wichtigsten Exportbranchen im Südwesten. Die drei Gruppen stellen einen Anteil von 54 Prozent am gesamten Export Baden-Württembergs.