Online-Konkurrenz: Handel bangt um Kundenfrequenz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Konsumlust ist hoch, zum Jahresende soll das Geschäft noch mal kräftig anziehen, heißt es beim Handelsverband Baden-Württemberg (HBW). In Sorge sind die Händler aber trotzdem: Mehr als die Hälfte von ihnen fürchtet, dass die Frequenz der Innenstadtbesucher zurückgeht, heißt es in einer Umfrage bei den Verbandsmitgliedern, die der HBW am Freitag in Stuttgart vorstellte.

Als Gründe für weniger Passanten in den Städten nennt Verbandspräsident Hermann Hutter die starke Konkurrenz durch den Online-Handel, aber auch die vielen Baustellen und nicht zuletzt das Fahrverbot für ältere Diesel, das ab Januar in Stuttgart gelten soll. Von der Politik fordert der Verband, das Verbot um mindestens ein Jahr zu verschieben. Speziell nach dem Berliner Dieselgipfel Anfang Oktober sei eine neue Bewertung der Lage notwendig.

Zudem fordern die Händler die Politik auf, mit ihnen gemeinsam an guten Rahmenbedingungen für Innenstädte zu arbeiten. Das gelinge mancherorts im Land sehr gut, etwa in Ravensburg, Nagold und Kirchheim/Teck, sagte HBW-Geschäftsführerin Sabine Hagmann. Aber insgesamt könnten das Angebot von Parkplätzen, die Erreichbarkeit und die Attraktivität der Innenstädte noch verbessert werden.