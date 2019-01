Handelsverband: Wetter hat Weihnachtsgeschäft getrübt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Das milde und regnerische Wetter hat nach einer ersten Umfrage des Handelsverbands das für die Branche so wichtige Weihnachtsgeschäft getrübt. In Schulnoten gaben 200 vom Handelsverband befragte Händler der wichtigsten Saison im Jahr 2018 nur eine 3,1 - was den Umsatz betrifft. Das teilte der Verband am Dienstag mit. Die Hälfte gab an, das Umsatz und Frequenz - also die Zahl der Verbraucher in den Läden - nur befriedigend oder ausreichend ausgefallen seien.

Das Weihnachtsgeschäft ist wichtig für den Einzelhandel - es macht in der Regel gut 20 Prozent des Jahresumsatzes aus. Die Umfrage bilde nur einen ersten Trend ab, sagte ein Sprecher des Verbands. Konkrete Zahlen über die Umsätze des Einzelhandels im Dezember veröffentlicht das Statistische Landesamt üblicherweise erst im Februar.

In das gerade begonnene Jahr blicken die Händler indes positiv: Knapp 70 Prozent der Befragten rechnen mit stabilen oder steigenden Umsätzen. Trotz der Kritik des Verbands an immer unattraktiveren Innenstädten rechnen die Verbandsmitglieder aber mit gleichbleibenden oder stärkeren Kundenströmen.