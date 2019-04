Bäderregelung tritt in Kraft: Bad Doberan, Klütz und Rambin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die neue Bäderregelung tritt am kommenden Montag in Kraft. Dort sind nun insgesamt 76 Orte und Ortsteile erfasst, wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Donnerstag sagte. Im Vergleich zum Entwurf von Januar sind Bad Doberan mit Heiligendamm, Klütz mit dem Ortsteil Wohlenberg sowie die Freizeiteinrichtung Rambin neu aufgenommen worden. Der Warenkorb bleibe unangetastet, eine Verkaufsflächenbegrenzung entfalle. "Das ist gerade für den Handel von immenser Bedeutung", betonte der Minister.

Ebenso bliebe die Regelungen in den Weltkulturerbestädten Wismar und Stralsund. In festgelegten Gebieten dieser beiden Städte soll der Verkauf an zwölf Sonntagen plus vier Sonntagen im Rahmen des Ladenöffnungsgesetzes weiter erhalten bleiben. Die Regelung ist bis zum 30. Oktober gültig. In Jahren, in denen das Osterfest in den März fällt, beginnt sie bereits am 15. März.

Der Bürgermeister von Bad Doberan, Jochen Arenz (parteilos), zeigte sich hochzufrieden mit der neuen Regelung. "Ein schöner Tag für Bad Doberan." Sie sei wichtig für die Zukunft der Stadt.

Die Bäderregelung sei seit Jahren in unterschiedlichen Fassungen ein Streitfall vor Gericht gewesen, sagte Glawe. Er machte deutlich, dass sich jeder Verhandlungspartner, Ministerium und Handel auf der einen und Kirche und Gewerkschaft Verdi auf der anderen Seite, sich am Ende von dem Kompromiss auch mehr versprochen hätte. "Wir setzen darauf, dass die neue Regelung streitfrei bleibt." Glawe betonte, dass die Regelung für die touristische Entwicklung der Wirtschaft unverzichtbar sei.