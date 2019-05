Gebremster Schwung in der Brandenburger Wirtschaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam/Cottbus (dpa/bb) - Die Wirtschaft in Brandenburg geht mit leicht gedrosseltem Schwung in das weitere Jahr. Die Hochkonjunkturphase der vergangenen beiden Jahre scheine zu Ende zu gehen, berichtete die Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam nach ihrer Frühsommer-Konjunkturumfrage am Donnerstag. Allerdings blickten die befragten Unternehmen etwas optimistischer in die Zukunft als zum Jahresbeginn. Auch die Südbrandenburger Wirtschaft schätzt ein, dass die positive Entwicklung vorerst beendet sei. Vor allem der Blick in die Zukunft fällt laut IHK Cottbus deutlich skeptischer aus als zuvor. Die IHK Ostbrandenburg sprach von schwacher Dynamik auf hohem Niveau mit etwas verhalteneren Erwartungen als noch zum Jahresbeginn.