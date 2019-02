Kammern: Unternehmen sehen nachlassende Dynamik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Wirtschaft hat zum Jahreswechsel einer Umfrage unter Unternehmen zufolge spürbar an Schwung verloren. Details dazu sowie Forderungen mit Blick auf die Kommunalwahlen im Mai will die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern im Land heute in Mainz vorstellen. Sowohl mit Blick auf die aktuelle als auch die künftige Geschäftslage sind die Einschätzungen der Betriebe in der IHK-Konjunkturumfrage für den Winter 2018/19 gedämpft. Das bedeutendste Risiko für die weitere Entwicklung sehen fast 60 Prozent der Befragten in dem sich verschärfenden Fachkräftemangel.