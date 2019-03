Logistikdienstleister Hermes eröffnet neues Verteilzentrum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kabelsketal/Leipzig (dpa) - Der Handels- und Logistikdienstleister Hermes hat einen weiteren Standort in Ostdeutschland. In Kabelsketal (Saalekreis) nahe dem Flughafen Leipzig-Halle wird heute ein neues Logistikzentrum eröffnet. Nach Unternehmensangaben sollen dort rund 200 000 Sendungen pro Tag sortiert und auf den Weg zu den Kunden gebracht werden. Das Logistikzentrum entstand auf einer Fläche von rund 85 000 Quadratmetern. Rund 38 Millionen Euro wurden dafür nach Unternehmensangaben investiert. Hermes gehört zur Hamburger Otto Group. In Sachsen-Anhalt hat Hermes bereits in Haldensleben (Landkreis Börde) ein Versandzentrum für Pakete.