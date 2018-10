Otto Group und Hagebau beenden Zusammenarbeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Soltau/Hamburg (dpa) - Der Handelskonzern Otto Group und die Baumarkt-Kette Hagebau mit Sitz in Niedersachsen wollen ihr gemeinsames Unternehmen "Baumarkt direkt" zur Mitte des kommenden Jahres aufgeben. Gründe dafür seien unterschiedliche Geschäftsmodelle, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Unternehmen in Hamburg und Soltau. Die rund 200 Mitarbeiter am Standort Hamburg würden von den beiden Muttergesellschaften übernommen.

Das 2007 gegründete Joint Venture betreibt Online-Shops für Heimwerker, zu denen die Seiten Hagebau.de, Hagebau.at, werkerswelt.de sowie der Verkauf über verschiedene Kanäle der Otto Group gehören. Im vergangenen Geschäftsjahr wies "Baumarkt direkt" einen Umsatz von 260 Millionen Euro aus. Das Kartellamt muss der Auflösung des Unternehmens noch zustimmen.