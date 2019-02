Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa) - Der Geschäftsführer des Erotik-Händlers "be you", zu dem die Marke Beate Uhse gehört, zieht sich zurück. Michael Specht hatte den Posten im Sommer vergangenen Jahres übernommen und habe ihn nun aus persönlichen Gründen verlassen, wie das Unternehmen am Freitag in Flensburg mitteilte. Bereits Ende Januar habe Specht die Führung der Gruppe an seine bisherigen Geschäftsführungskollegen Lucas Hülsmann und Craig Wheeler übergeben. Bis Ende des Jahres werde Specht der Gruppe in beratender Funktion weiterhin zur Verfügung stehen. Beate Uhse ging Ende 2017 insolvent, die Marke gehört inzwischen zur neu gegründeten GmbH "be you".