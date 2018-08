Neues Logistikzentrum von Lesara in Betrieb

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Online-Versandhändler Lesara hat am Freitag in Erfurt sein neues Logistikzentrum in Betrieb genommen. Von der thüringischen Landeshauptstadt aus will das 2013 gegründete Unternehmen Mode- und Lifestyle-Artikel an Kunden in ganz Europa verschicken. In den Neubau im Erfurter Güterverkehrszentrum flossen nach Unternehmensangaben rund 45 Millionen Euro, wobei das Land 10 Millionen Euro Fördermittel beisteuerte. Etwa 150 Mitarbeiter sollen dort mehr als 100 000 verschiedene Artikel auf den Weg zu den Kunden bringen.

Nach früheren Angaben sollen täglich durchschnittlich rund 33 000 Pakete umgeschlagen werden, in Spitzenzeiten wie im Weihnachtsgeschäft bis zu 85 000. Im Güterverkehrszentrum, wo bereits einige andere große Logistik-Anbieter beheimatet sind, verfügt der Online-Händler über eine mehr als 31 000 Quadratmeter große Grundfläche.

Mit der Ansiedlung wächst die in Thüringen boomende Logistikbranche weiter, die sich vor allem auf den Raum Erfurt konzentriert. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums beschäftigt sie inzwischen 41 000 Menschen in 550 Unternehmen. 15 Prozent der seit der Jahrtausendwende neu entstandenen Arbeitsplätze in Thüringen gehen auf Logistikunternehmen zurück, das Gesamtinvestitionsvolumen der Branche in diesem Zeitraum umfasst laut Ministerium 800 Millionen Euro. Das Bundesland profitiert dabei vor allem von seiner zentralen Lage.