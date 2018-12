Handel: Erste Weihnachtsbilanz verhalten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg/Erfurt (dpa) - Die Einzelhändler in Sachsen-Anhalt und Thüringen hoffen auf einen Andrang von Kunden nach Weihnachten. "Wir setzen auf die Tage bis nach Neujahr, wenn die Kunden ihre Geldgeschenke und Gutscheine umsetzen", sagte Knut Bernsen, Geschäftsführer des Handelsverbandes von Sachsen-Anhalt und Thüringen, am Montag. Es sei davon auszugehen, dass die Geldgeschenke in diesem Jahr "recht hoch" ausgefallen sein dürften. Ein Anhaltspunkt dafür seien die verkauften Gutscheine. Konkrete Zahlen dazu lägen aber noch nicht vor. Am 24. Dezember habe es indes mit dem Lebensmitteleinkauf an Heiligabend einen zusätzlichen Schub für das Weihnachtsgeschäft gegeben.

Eine erste Bilanz falle aber insgesamt "eher gemischt, ohne großen Jubel" aus, sagte Bernsen. So sei der Kundenandrang in der letzten Woche vor dem Fest besser als davor im Dezember gewesen, dennoch habe die milde Witterung bei Bekleidung die Kassen der Händler nicht übermäßig klingeln lassen. Hingegen seien Klassiker wie Spielwaren, Schmuck, Bücher und Kosmetika auch in diesem Jahr sehr viel als Geschenke gekauft worden. "Wir hoffen,dass wir insgesamt mit einem knapp positiven Ergebnis aus dem Weihnachtsgeschäft 2018 im Vergleich zum Vorjahr rausgehen werden", sagte Bernsen.