Amazon baut Verteilzentrum für Pakete in Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Amazon will bis Jahresende ein Verteilzentrum für Päckchen und Pakete am Stadtrand von Erfurt errichten. Über das Projekt der großen Internet-Handelsplattform soll heute auf der Baustelle informiert werden. Mit dem Standort in Thüringen werde das bestehende Logistiknetzwerk des Unternehmens ergänzt. Beliefert werde das Verteilzentrum von den europäischen Amazon-Logistikstandorten. In den vergangenen Jahren hatten mehrere Online-Händler, darunter Zalando, Logistikzentren in und um Erfurt errichtet und Hunderte Arbeitsplätze geschaffen.