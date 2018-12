Handelsverband: Verhaltener Auftakt von Weihnachtsgeschäft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wuppertal (dpa/lnw) - Bei Temperaturen deutlich über Null ist das Weihnachtsgeschäft am ersten Adventswochenende in Nordrhein-Westfalen zögerlich angelaufen. "Der heutige Adventssamstag war ein eher verhaltener Auftakt für das diesjährige Weihnachtsgeschäft", teilte Ralf Engel, Geschäftsführer des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen-Rheinland am Samstagabend mit. Das habe eine Umfrage unter Mitgliedsunternehmen ergeben. Die Rabattschlachten vor, am und nach dem "schwarzen Freitag" seien merklich zu vorgezogenen Weihnachtseinkäufen genutzt worden.

Auch dieses Jahr setzte sich ein Trend fort: Am ersten Samstag in der Vorweihnachtszeit kommen Kunden, um sich umfassend beraten lassen - ohne schon zu kaufen. Es sei dabei etwa um Unterhaltungselektronik, Foto-Film und Juwelen/Uhren/Schmuck gegangen. "Spielwarenfachgeschäfte und Parfümerien verzeichnen vorgezogene Nikolaus-Umsätze", so Engel weiter. Die Nachfrage nach typischer Winterware, vor allem bei Bekleidung, blieb dagegen vielerorts hinter den Erwartungen zurück.