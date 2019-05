Bericht: Bremen soll Amazon-Verteilzentrum bekommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Der Online-Händler Amazon will in Bremen mit einem Verteilzentrum an den Start gehen. In einem ersten Schritt sollen etwa 130 Arbeitsplätze entstehen, wie das Unternehmen dem "Weser-Kurier" sagte. Es handele sich dabei nicht um einen Ersatz für das geplante Logistikzentrum in Achim. Standort in Bremen solle das Güterverkehrszentrum werden. "Wir freuen uns sehr, ein Verteilzentrum in Bremen zu eröffnen, in dem mehr als 20 Jahre logistische Kompetenz, technologischer Fortschritt und Investitionen in die Transportinfrastruktur stecken", sagte Bernd Gschaider, Direktor von Amazon Logistics in Deutschland, der Zeitung.