Jägermeister investiert 13 Millionen Euro in Abfüllwerk

Wolfenbüttel (dpa/lni) - Der Spirituosenhersteller Jägermeister hat 13 Millionen Euro in den Ausbau eines Abfüllwerks investiert. Nach zweijähriger Umstellungsphase wurde die bisher an zwei Standorten erfolgte Abfüllung gebündelt. Im Werk Wolfenbüttel-Linden, das am Freitag offiziell eröffnet wurde, sind dazu die Abfülllinien von zwei auf vier verdoppelt worden. Die Belegschaft an dem Standort erhöhte sich von 64 Beschäftigten im Jahr 2017 auf 110 Mitarbeiter. Es handelt sich nach Unternehmensangaben nun um eines der größten Spirituosenabfüllwerke Europas.