Berentzen punktet mit nichtalkoholischen Getränken

Haselünne (dpa) - Die Sommerhitze hat beim Getränkekonzern Berentzen für gute Geschäfte gesorgt. Die im ersten Quartal entstandene Umsatzlücke habe im weiteren Jahresverlauf vollständig geschlossen werden können, erklärte Oliver Schwegmann, Vorstand der Berentzen Gruppe AG im emsländischen Haselünne, am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Im Zeitraum Januar bis September lag der Umsatz mit 117,6 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Das Konzernbetriebsergebnis (Ebit) erhöhte sich den Angaben zufolge um knapp 20 Prozent auf 6 Millionen Euro. Im Segment Alkoholfreie Getränke stiegen die Umsätze in dem Zeitraum um 8,4 Prozent. "Zudem haben sich auch die hochsommerlichen Temperaturen über einen langen Zeitraum in diesem Jahr in besseren Absatzzahlen unserer Mineralwasser niedergeschlagen", so Schwegmann.

Im Bereich Spirituosen gingen die Umsatzerlöse dagegen in den ersten drei Quartalen um 3,4 Prozent im Vorjahresvergleich zurück. Für das gesamte Geschäftsjahr 2018 erwartet das Unternehmen mit 482 Mitarbeitern einen Umsatz zwischen 162,8 und 171,2 Millionen Euro (2017: 160,4 Millionen Euro).