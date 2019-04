Gewerkschaft ruft bei Brauereien zu Warnstreiks auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Wegen stockender Tarifverhandlungen in der norddeutschen Brauindustrie hat die Gewerkschaft NGG in Hamburg und Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zu Warnstreiks aufgerufen. Sie will damit ihrer Forderung nach 6,5 Prozent mehr Lohn Nachdruck verleihen, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten am Dienstag mitteilte.

Die Arbeit sollte von 12.00 Uhr an für vier Stunden bei der Carlsberg Deutschland Logistik GmbH, der Holsten-Brauerei (beide Hamburg) und bei der Lübzer Brauerei niedergelegt werden. Nach zwei Verhandlungsrunden habe die NGG-Tarifkommission das Angebot der Arbeitgeber von 2,3 Prozent mehr Entgelt pro Jahr bei einer Tariflaufzeit von 24 Monaten als "absolut unzureichend" abgelehnt, berichtete die NGG. Die nächsten Verhandlungen für die Braubranche sind für den 29. April vorgesehen.