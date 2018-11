Coca Cola investiert 30 Millionen Euro in Halle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle/Berlin (dpa/sa) - Das Getränkeunternehmen Coca-Cola investiert rund 30 Millionen Euro in eine neue Produktionsanlage in Halle. Rund 20 neue Arbeitsplätze seien damit verbunden, teilte das Unternehmen Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH am Donnerstag in Berlin mit. In der neuen Anlage sollen Getränke ohne Kohlensäure hergestellt werden. Dazu gehören Eistee und Sportgetränke. Coca-Cola produziert nach eigenen Angaben seit 1991 in Halle mit derzeit 360 Beschäftigten. Voraussichtlich Anfang 2020 soll die neue Anlage in Betrieb gehen.