Kontrollen in Brandenburg: Gastronomie kritisiert Aufwand

Potsdam (dpa/bb) - Viele Gastronomiebetriebe in Brandenburg schneiden bei Lebensmittel- und Hygienekontrollen regelmäßig gut ab - obwohl der Aufwand dafür immer größer wird. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Die Gastronomen schneiden bei Kontrollen überwiegend gut ab", bestätigt Potsdams Stadtsprecher Jan Brunzlow. Kritik am immer größer werdenden Aufwand dafür kommt vom Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) im Land. "Bevor der Koch an den Herd geht, hat er in der Regel schon eine Stunde Büroarbeit hinter sich", kritisiert DEHOGA-Hauptgeschäftsführer Olaf Lücke. Nach Küchenschluss folgten dann weitere Stunden für Dokumentation und Buchführung.

"Die Anforderungen an die Lebensmittelunternehmer und Gastronomen steigen stetig", sagt Stephanie Koßmann, Amtstierärztin des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Gerade mit der Kennzeichnung und den Dokumentationspflichten würden sich kleinere Betriebe nicht mehr zurechtfinden, sodass die Beanstandungen stets recht hoch ausfallen würden. "Bei gleichbleibender Ordnung und Sauberkeit", wie sie hinzufügt.