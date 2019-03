Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Gastro-Messe "Internorga" präsentiert am Wochenende in Hamburg die neuesten Trends der Branche. Vorab wollen die Veranstalter heute schon Highlights und Neuerungen des Programms vorstellen. Vom 15. bis zum 19. März werden rund 1300 Aussteller mit ihren Produkten in der Hansestadt erwartet. Auf der Pressekonferenz am Mittwoch soll es außerdem um die Fragen gehen, wie sich Arbeitnehmer heutzutage in ihrer Mittagspause versorgen und welche Auswirkungen flexible Arbeitszeiten auf den gastronomischen Außerhausmarkt haben.