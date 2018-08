Gastgewerbe zeigt sich mit Sommer zufrieden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Die Gastwirte in Rheinland-Pfalz sind mit dem heißen Sommer zufrieden. Die Außengastronomie habe gute Umsätze gemacht, die Biergärten seien voll gewesen, sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann, am Montag in Bad Kreuznach. "Das war auch notwendig, weil wir schlecht ins Jahr gestartet sind." Er sieht aber noch Nachholbedarf bei Übernachtungen und Gästezahl: "Wir wachsen, aber andere Länder wachsen schneller." Deshalb warb er ähnlich wie Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) für eine unverwechselbare Tourismuswerbung. "Was liegt näher als der Wein", sagte Haumann.

Der Verband fordert vom Land ein Förderprogramm in Höhe von zehn Millionen Euro für fünf Jahre, was in die Qualitätsverbesserung fließen soll. Außerdem fordert der Dehoga, Überstunden aus dem Sommer nicht nur innerhalb von vier Monaten, sondern innerhalb von acht Monaten abbauen zu können. Der Verband schreibt nach eigenen Angaben im dritten Jahr beim operativen Ergebnis schwarze Zahlen. An diesem Dienstag wird nicht nur die neue Landesgeschäftsstelle in Bad Kreuznach im Beisein von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) eröffnet. Beim Delegiertentag soll Haumanns Wiederwahl für die Zeit von 2021-2029 drei Jahre vorgezogen werden.