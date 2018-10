Am Ettersberg sollen Pferde bei der Waldarbeit helfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Pferde sollen künftig die Forstwirtschaft im Wald am Ettersberg bei Weimar unterstützen. Geplant sei, die Kaltblüter beim Bewegen der gefällten Baumstämme zu Sammelplätzen einzusetzen, sagte ein Sprecher von Thüringenforst am Mittwoch. "Wir fällen die Bäume und entfernen die Äste. Anschließend ziehen Rückepferde die Stämme aus dem Gelände". Der endgültige Abtransport des gesammelten Holzes aus dem Wald werde jedoch weiterhin per Lastwagen erfolgen.

Für den Pferdeeinsatz musste das Netz der Waldwege, an denen das Holz gesammelt wird, überarbeitet werden. "Die Tiere brauchen einen Abstand von 40 Metern zwischen den Wegen, den sogenannten Rückegassen", so der Sprecher. Die Wege wurden demnach bereits unter Einsatz von GPS-Vermessung hergerichtet. Geplant sei, einzelne Pferde ab Ende kommender Woche einzusetzen. Die Holzvorräte am Ettersberg haben den höchsten Wert seit 70 Jahren erreicht, weil die Waldfläche nach Angaben von Thüringenforst stetig anwuchs.