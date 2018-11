Bericht: Holz soll für Landesgebäude Pflicht werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Baustoff Holz soll in Baden-Württemberg einem Zeitungsbericht zufolge künftig für Landesgebäude Pflicht werden. Dies sieht eine "Holzbau-Offensive" vor, die Agrar- und Forstminister Peter Hauk (CDU) voraussichtlich bei der Kabinettssitzung vorstellen will, wie "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag) berichteten. Ein Sprecherin von Hauk wollte sich am Freitag zu Details der Kabinettsvorlage nicht äußern.

Der CDU-Politiker begründet seinen Vorstoß dem Bericht zufolge vor allem mit der Eigenschaft des Rohstoffs Holz, Kohlendioxid zu speichern: "Dem Land kommt eine Vorbildfunktion dabei zu, die Potenziale des Holzbaus zum Erreichen der Klimaschutzziele auszuschöpfen", heißt es in dem Konzept. Neu- und Umbauten, aber auch Modernisierungen sollen deshalb "so weit wie möglich in moderner Holz- oder Holzhybridbauweise" erstellt werden. Letzteres bedeutet, Holz zu kombinieren mit anderen Baustoffen.