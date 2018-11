Rheinland-Pfalz kann Kommunen bei Waldverkauf fördern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Rheinland-Pfalz kann die Kommunen im Land beim Start der neugeregelten Holzvermarktung finanziell unterstützen. Die EU-Kommission habe die rechtliche Grundlage dafür genehmigt, teilte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Montag in Mainz mit. Damit könnten Kommunen, die Wald besitzen, bei ihrem Schritt in die eigenständige Holzvermarktung finanziell unterstützt werden. Das Holz aus Staats- und Privatwald wurde bisher gemeinsam vermarktet. Künftig muss es von kommunalen Gesellschaften sowie von privaten Holzvermarktungsorganisationen verkauft werden.

Die fünf kommunalen Vermarktungsgesellschaften sollen Fördermittel aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten, die Regelung tritt Anfang 2019 in Kraft. Hintergrund der Trennung bei der Vermarktung waren Bedenken des Bundeskartellamts für eine Regelung in Baden-Württemberg, die zunächst gerichtlich bestätigt wurde. Der Bundesgerichtshof hob die Entscheidung aber aus formalen Gründen auf. In der Holzwirtschaft Rheinland-Pfalz sind dem Ministerium zufolge rund 51 000 Menschen in 7300 Betrieben vor allem auf dem Land tätig. Der Jahresumsatz liege bei etwa zehn Milliarden Euro.