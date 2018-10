Wälder sparen 9,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaisersesch (dpa/lrs) - Die Wälder in Rheinland-Pfalz ersparen der Atmosphäre jedes Jahr 9,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2). Diesen Wert ermittelten die Verfasser einer Studie im Auftrag des Umweltministeriums in Mainz. Ministerin Ulrike Höfken (Grüne) will die Ergebnisse der Studie heute im Forstamt Kaiserslautern in Kaisersesch vorstellen.

In die Klimaschutzleistung der Wälder gingen unterschiedliche Berechnungen ein. Die Studie ermittelte etwa die Vermeidung von CO2 durch die Verwendung von Holz anstelle von Stahl oder Zement, deren Produktion mit einem erheblichen Energieaufwand verbunden ist. Auch die CO2-Vermeidung durch die Verwendung von Brennholz als Alternative zu Öl oder Gas wurde berechnet. Die gesamte Einsparung von 9,8 Millionen Tonnen CO2 entspricht nach Angaben des Umweltministeriums 26 Prozent der Emissionen von ganz Rheinland-Pfalz.

Rund 42 Prozent der Fläche von Rheinland-Pfalz, das sind 840 000 Hektar, sind mit Wald bedeckt. Die Forstverwaltung bemüht sich seit langem um möglichst vielfältige Wälder. Der Anteil der Fichte ist auf 19,5 Prozent zurückgegangen. Stattdessen gibt es mehr Buchen (21,8 Prozent) und Eichen (20,2 Prozent).