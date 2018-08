Thüringer Holzrücker küren ihre Landesmeister

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Horst Göbel aus Neidhartshausen (Wartburgkreis) und Jens Nattermann aus Springstille (Schmalkalden-Meiningen) sind die neuen Thüringer Landesmeister im Holzrücken. Göbel sicherte sich den Titel am Wochenende in Vachdorf bei Meiningen bei den Einspännern, während Nattermann bei den Zweispännern erfolgreich war, wie die Landesforstanstalt am Dienstag in Erfurt mitteilte. Bei dem Wettbewerb müssen die Teilnehmer mit ihren Pferden Abschnitte von Baumstämmen möglichst schnell durch einen engen Parcours manövrieren. 1500 Besucher sahen die Wettkämpfe.

Die Landesforstanstalt Thüringenforst ist mit 200 000 Hektar größter Waldbesitzer im Freistaat. Allein auf den Flächen der Forstanstalt werden nach den Angaben rund 10 000 Festmeter Holz jährlich mit Pferden gerückt.