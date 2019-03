Schalldämpfer für Jäger im neuen Jagdgesetz erlaubt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Jäger in Thüringen sollen künftig Schalldämpfer verwenden können. Das sieht der Entwurf des neuen Jagdgesetzes vor, den Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (Linke) am Mittwoch in Erfurt vorstellte. Eine Neuerung des Jagdgesetzes hatte das rot-rot-grüne Regierungsbündnis schon Ende 2014 im Koalitionsvertrag vereinbart. Zahlreiche Interessenskonflikte verzögerten bisher den Prozess. So herrschte über den Einsatz von Schalldämpfern Uneinigkeit mit dem Innenministerium. Das Ressort hat nach Angaben eines Sprechers Sicherheitsbedenken, die auch jetzt noch nicht gänzlich ausgeräumt seien. Bisher ist der Gebrauch für Jäger verboten.

Dem Gesetzentwurf zufolge sollen außerdem Bleischrot als Munition und tödliche Fallen künftig nicht mehr erlaubt sein. Kritik an diesen beiden Punkten kam vom Thüringer Landesjagdverband, während der Naturschutzbund Thüringen (NABU) die Verbote grundsätzlich begrüßte - sie gingen einem Sprecher zufolge aber nicht weit genug. In Thüringen gibt es laut Jagdverband etwa 11 500 Jäger. Bei der Mehrheit handelt es sich um Hobby-Jäger.