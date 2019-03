Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Durch das Sturmtief "Eberhard" am vergangenen Wochenende sind vor allem in Nord- und Ostthüringen zahlreiche Bäume entwurzelt worden und umgestürzt. Insgesamt seien Schäden an rund 166 000 Festmetern Holz registriert worden, teilte die Landesforstverwaltung Thüringenforst am Freitag in Erfurt mit. Dabei habe es sich zu etwa 80 Prozent um einzelne Bäume gehandelt, die mitsamt der Wurzel umgestürzt seien. Größere Kahlflächen seien durch den Sturm nicht entstanden.

Weitgehend verschont geblieben sei der Thüringer Wald. Bei den Angaben zu den geschädigten Bäumen seien eventuell noch auftretende Folgebrüche nicht eingerechnet. Thüringenforst warnte davor, dass auch nach dem Abflauen der Orkanböen noch Äste abbrechen und Bäume umstürzen könnten. Deshalb solle in den Wäldern weiterhin besondere Vorsicht herrschen.