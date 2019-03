Forstanstalt fürchtet weitere Ausbreitung des Borkenkäfers

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nach erheblichen Schäden bei Bäumen im vergangenen Jahr hat ThüringenForst vor einer weiteren Ausbreitung der Borkenkäfer gewarnt. Von den Insekten befallene Bäume sollten nach Darstellung der Landesforstanstalt nun schnellstmöglich aus den Wäldern geholt werden. "Jungkäfer sind bald in Wartestellung und bereit, bei Temperaturen von 16 Grad und Sonnenstrahlen auszuschwärmen", sagte der ThüringenForst-Sprecher, Horst Sproßmann. Seien die Tiere erst einmal ausgeschwärmt, breiteten sie sich weiter aus und befielen auch neue, bis dahin gesunde Bäume.

Ob unter eines Baumes Rinde die Käfer schlummern, lässt sich Sproßmann nach etwa am ungesund verfärbten Nadelkleid oder am herausrieselnden Bohrmehl erkennen. Auf der Rückseite der Rinde zeige sich dann, ob bereits Jungkäfer vorhanden sind. In Einzelfällen könnten an einem Baum mehr als 1000 Tiere zu finden sein, sagte Sproßmann.

Im vergangenen Jahr hatte der Käfer bereits mehrere Hunderttausend Kubikmeter Holz in Thüringer Wäldern befallen, hieß es bei der Landesforstanstalt. Auch bundesweit haben die Insekten Schäden verursacht.