31 000 Menschen besuchen "Reiten-Jagen-Fischen" und "Forst³"

Erfurt (dpa/th) - Etwa 31 000 Menschen haben die Messen "Reiten-Jagen-Fischen" und "Forst³" am Wochenende besucht. Dies sei ein neuer Besucherrekord, sagte eine Sprecherin der Erfurter Messe am Sonntag. Im vergangenen Jahr war der Andrang zur "Reiten-Jagen-Fischen" mit 26 500 Menschen bei kühlen Temperaturen ungewöhnlich gering ausgefallen. In diesem Jahr fand erstmals parallel zur Besuchermesse die "Forst³" statt. Ziel war es, mit der neuen Messe mehr Fachpublikum an dem Wochenende nach Erfurt zu locken.

Im Angler-Bereich war unter anderem ein mit 30 Kubikmeter Wasser gefülltes Becken zu sehen, in dem Besucher heimische Fischarten beobachten konnten. In der Halle zum Thema Jagd imitierten acht Teilnehmer die Rufe von Hirschen während der Brunftzeit. Den Wettstreit entschied ein Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern für sich. In einer weiteren Halle konnten Zuschauer verschiedene Disziplinen des Reitsports sehen und sich über Pferde-Zubehör informieren.