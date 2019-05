Hubschraubereinsatz gegen Kiefernschädlinge abgesagt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Belzig (dpa/bb) - Wegen starken Windes hat der Brandenburger Landesforstbetrieb die Bekämpfung des Kiefernschädlings Nonne per Hubschrauber am Montag zunächst abgesagt. Die Windgeschwindigkeit sei mit fünf Metern pro Sekunde nicht für einen Einsatz geeignet, sagte Einsatzleiter Michael Kopka vom Landesbetrieb Forst Brandenburg am Montag.

Außerdem habe der Naturschutzbund Nabu Brandenburg Rechtsmittel in Form eines Widerspruchs beim Pflanzenschutzdienst eingelegt. Die Behörde hatte den Einsatz zuvor trotz Protesten des Verbandes genehmigt. Solange über den Widerspruch nicht entschieden sei, könne nicht geflogen werden, sagte Kopka.

Per Hubschrauber sollte von Montag an das Schädlingsbekämpfungsmittel "Karate Forst" über den Brandenburger Wäldern verteilt werden. 14 Tage sollte die Aktion nach Angaben Kopkas dauern. Eine Entscheidung über den Widerspruch des Nabu erwartet die Landesforstbehörde an diesem Dienstag.