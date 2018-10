Tausende schauen Peitzer Karpfenfischern bei der Arbeit zu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Peitz (dpa/bb) - Tausende Besucher haben am Wochenende den Peitzer Karpfenfischern bei der Arbeit zugeschaut. Allein am Samstag wurden bis zum Nachmittag rund 30 Tonnen Karpfen aus den Teichen geholt, wie Mitveranstalter Dietrich Kunkel berichtete. Beim traditionellen Schaufischen gab es auch ein Bühnenprogramm und Karpfenspezialitäten konnten probiert werden. Auch am Sonntag sollten Fest und Fischerei weitergehen.

Die mit Netzen gefangenen Karpfen werden jetzt zunächst in großen Betonbecken gehalten, wo die Fische ihren mitunter modrigen Geschmack verlieren. Vor allem Weihnachten oder Silvester gehen sie dann in den Handel - etwa jeder 20. in Deutschland verzehrte Karpfen stammt nach Angaben von Kunkel aus Peitz.

In diesem Jahr erwarten die Fischer, rund 500 bis 520 Tonnen Karpfen verkaufen zu können. Das entspricht etwa 300 000 Fischen. Die Teiche in Peitz waren in der Mitte des 16. Jahrhunderts angelegt worden - womöglich aus Verteidigungsgründen. Seither werden sie für die Fischzucht genutzt. Das Wasser wird von der Spree zugeführt.