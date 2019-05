Emden feiert den Hering: 30. Matjesfest begonnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Emden (dpa/lni) - In Emden dreht sich seit Donnerstag alles um den Matjes: Noch bis einschließlich Sonntag feiert die Seehafenstadt die Heringsspeise, die neben anderen Leckereien an Dutzenden Ständen angeboten wird. Beim 30. Matjesfest werden mehr als 1000 Shanty-Sänger und Piraten-Chöre auf Bühnen rund um den Hafen auftreten. Am Samstag findet als weiterer Höhepunkt ein Zehn-Kilometer-Lauf, auch Matjeslauf genannt, statt, zu dem Tausende Teilnehmer erwartet werden.

Mit den Matjestagen erinnert die Seehafenstadt an die lange Tradition der ostfriesischen Heringsfischerei. Sie wurde 1969 nach Bremerhaven verlagert und hatte zuvor mehr als 450 Jahre lang große wirtschaftliche Bedeutung für die Einwohner. Üblicherweise finden die Matjestage am letzten Mai- oder ersten Juni-Wochenende statt, um Überschneidungen mit dem Pfingstfest zu vermeiden, wie ein Sprecher der Emder Touristik sagte.