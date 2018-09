Viele Privatinsolvenzen in Wilhelmshaven

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Menschen in Wilhelmshaven schlittern nach Erkenntnissen der Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel besonders oft in die Privatinsolvenz. Im ersten Halbjahr 2018 gab es dort 157 Verbraucherpleiten je 100 000 Einwohner, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Schuldenbarometer des Unternehmens hervorgeht. Damit war Wilhelmshaven die bundesweite Pleitehochburg im Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte. Die wenigsten Pleiten gab es demnach im bayerischen Landkreis Rhön-Grabfeld mit 12 Pleiten je 100 000 Einwohner.

Unter den Bundesländern war Bremen mit 78 Insolvenzen pro 100 000 Einwohner die Insolvenzhochburg. Die wenigsten Insolvenzen gab es in Bayern und Baden-Württemberg (je 38 pro 100 000 Einwohner). In Niedersachsen waren es 69 Privatinsolvenzen je 100 000 Einwohner. Zu den Gründen zählen den Angaben zufolge Arbeitslosigkeit, Einkommensarmut, gescheiterte Selbstständigkeit, unwirtschaftliche Haushaltsführungen oder auch Scheidungen beziehungsweise Trennungen und Krankheiten.

Bundesweit sank die Zahl der Privatinsolvenzen im ersten Halbjahr deutlich. 42 846 Verbraucher mussten Insolvenz anmelden - so wenige wie seit 2004 nicht mehr und 5,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Dies begründete die Auskunftei mit der stabilen Konjunktur und der guten Lage am Arbeitsmarkt.