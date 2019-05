Verfügbares Einkommen der Hessen steigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das verfügbare Privateinkommen der Hessen ist im Jahr 2017 gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Wiesbaden hatte jeder Einwohner 23 090 Euro zur Verfügung. Das sind 2,3 Prozent oder 520 Euro mehr als noch im Jahr zuvor. Bundesweit habe der Zuwachs 3,1 Prozent oder 670 Euro pro Kopf betragen, teilte die Behörde am Dienstag mit. Allerdings habe das durchschnittliche verfügbare Einkommen in Deutschland im Jahr 2017 lediglich bei 22 620 Euro gelegen.