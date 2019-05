Millionen-Plus angekündigt: Kommunen reagieren verhalten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit einer neuen Verteilung der Gewerbesteuereinnahmen sollen Hessens Kommunen künftig 400 Millionen Euro mehr zur Verfügung haben. Über das geplante Programm "Starke Heimat" werde das Geld auch nach solidarischen Aspekten an die Städte, Kreise und Gemeinden verteilt, kündigte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Dienstag in Wiesbaden an. Die 400 Millionen Euro stammen aus der Gewerbesteuerumlage.

Über das Landesprogramm sollen künftig die Hälfte davon, also 200 Millionen Euro, pro Jahr in konkrete Aufgaben fließen. Dazu zählen die Kinderbetreuung, die Gesundheitsversorgung, der ÖPNV, die Schulen und die Digitalisierung. Mit einem Viertel soll der Kommunale Finanzausgleich aufgestockt werden und ein weiteres Viertel steht den Kommunen frei zur Verfügung.

Die Neuregelung soll von 2020 an greifen. Dann läuft bundesweit die erhöhte Gewerbesteuerumlage aus. Sie galt in westdeutschen Flächenländern und war nach der Wiedervereinigung in Kraft getreten. Ziel war es, dass die Kommunen die Geberländer bei den Kosten des Länder-Finanzausgleichs unterstützen.

Nach den Worten von Schäfer geht es der Landesregierung um einen Ausgleich unter Kommunen mit hohen und niedrigen Gewerbesteuereinnahmen. Der Finanzminister kündigte an, die genauen Modalitäten des Programms mit den Städten, Kreisen und Gemeinden besprechen zu wollen.

Kritik kam unter anderem vom Hessischen Städtetag: Das Geld werde ungerecht und zu Lasten der Städte umverteilt. "Wenn der Finanzminister unsere hessische Heimat stärken will, so muss er dies mit eigenen Mitteln aus seinem Landeshaushalt tun", erklärte Präsident Uwe Becker. "Hier wird kommunales Geld schlicht umetikettiert."

Auch der Hessische Städte- und Gemeindetag kritisierte, die Regierung vereinnahme gemeindeeigenen Steuereinnahmen für Landeszwecke. Zwar fließe Geld an die Kommunen zurück, jedoch nach vorgegebenen Verwendungszwecken. Diese beträfen vor allem Aufgaben der Kreise - obwohl das Geld den Städten und Gemeinden zustehe. "Zudem bestehen verfassungsrechtliche Zweifel, ob das Land Hessen die Gewerbesteuerumlage regeln darf, da laut Grundgesetz nur der Bund zuständig ist", erklärte Geschäftsführer Karl-Christan Schelzke.

Der Gesetzentwurf für "Starke Heimat Hessen" soll im Juni in den Landtag eingebracht und im Herbst 2019 verabschiedet werden.