Hessischer Landesrechnungshof stellt Haushaltsbericht vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Landesrechnungshof schaut der hessischen Landesregierung bei ihrer Haushalts- und Wirtschaftsführung genau auf die Finger. Fehlentwicklungen, Versäumnisse oder die falsche Gewichtung beim Einsatz von Landesmitteln im Jahr 2017 will Präsident Walter Wallmann anhand von etlichen konkreten Beispielen heute in Wiesbaden präsentieren. Im Jahr zuvor hatte der Rechnungshof der schwarz-grünen Koalition ins Stammbuch geschrieben, auch in wirtschaftlich guten Zeiten müsse Haushaltsdisziplin gewahrt und mit Förderprogrammen sorgsam umgegangen werden.