Finanzminister spricht Kommunen 400 Millionen im Jahr zu

Wiesbaden (dpa/lhe) - Über eine Umverteilung von Steuereinnahmen will das Land Hessen den Kommunen rund 400 Millionen Euro mehr im Jahr zur Verfügung stellen. Das Geld stammt aus der Gewerbesteuerumlage. Über das Programm "Starke Heimat" sollen 200 Millionen Euro pro Jahr in konkrete Aufgaben fließen, etwa die Kinderbetreuung und Gesundheitsversorgung, wie Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Dienstag in Wiesbaden ankündigte. Jeweils ein Viertel solle den Kommunalen Finanzausgleich aufstocken und den Kommunen frei zur Verfügung stehen.

Die Neuregelung soll von 2020 an greifen. Nach den Worten von Schäfer geht es um einen solidarischen Ausgleich unter Kommunen mit hohen und niedrigen Gewerbesteuereinnahmen. Kritik kam vom Hessischen Städtetag: Das Geld werde ungerecht und zu Lasten der Städte umverteilt. Der Finanzminister kündigte an, die genauen Modalitäten des Programms mit den Städten, Kreisen und Gemeinden besprechen zu wollen.