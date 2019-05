Finanzminister präsentiert Gewerbesteuerumlage-Neuregelung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) stellt heute die geplante Neuregelung bei der Gewerbesteuerumlage vor. Laut Ankündigung profitieren alle 444 Kommunen im Land von den künftigen Vorgaben. Sie zahlen bislang rund 400 Millionen Euro im Jahr über die erhöhte Gewerbesteuerumlage ans Land. Ab 2020 steht eine Neuregelung an. Die erhöhte Gewerbesteuerumlage gilt in westdeutschen Flächenländern und war nach der Wiedervereinigung in Kraft getreten. Ihr Ziel ist, dass die Kommunen die Geberländer bei den Kosten des Länder-Finanzausgleichs unterstützen.