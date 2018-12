Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wie schon in den vergangenen Jahren wahrt die hessische Finanzverwaltung während der Feiertage den so genannten Weihnachtsfrieden. Die 35 Finanzämter im Land werden vom 20. bis 31. Dezember keine Mahnungen oder Bußgeldbescheide verschicken, Zwangsgelder androhen oder Vorladungen aussprechen. Das teilte das Finanzministerium in Wiesbaden am Montag mit. So sollen die Hessen möglichst unbeschwert und frei von Sorgen das Fest genießen können.