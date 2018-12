Beuth weist Vorwürfe der Einflussnahme zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hat Vorwürfe der Einflussnahme bei der Auftragsvergabe für eine Analysesoftware zur Terror-Bekämpfung von sich gewiesen. Dass wegen der akuten Bedrohungslage eine Software zur besseren Bündelung und Auswertung von Daten notwendig gewesen sei, habe außer Frage gestanden, sagte der Minister am Montag im Landtagsuntersuchungsausschuss in Wiesbaden. Er habe aber weder Vorgaben beim Anbieter noch bei der zeitlichen Umsetzung gemacht.

Er sei von Landespolizeipräsident Udo Münch in den routinemäßigen Sitzungen grundsätzlich über den Prozess der Vergabe informiert worden, erklärte Beuth. In das Vergabeverfahren sei er aber nicht involviert gewesen. Auftraggeber sei das Landespolizeipräsidium gewesen. Die Landtagsopposition wirft Beuth vor, dass in seinem Haus bei der Auftragsvergabe für das Projekt an das US-Unternehmen Palantir rechtswidrig gehandelt wurde.

Der Innenminister verteidigte vor dem Ausschuss ein Treffen mit dem Chef von Palantir in Wiesbaden. Dabei habe es sich lediglich um einen "Höflichkeitsbesuch" des Managers gehandelt, da dieser bei einer hessischen Delegationsreise in den USA mit einem Besuch bei dem Unternehmen nicht anwesend war. Bei dem einstündigen Frühstück habe das Vergabeverfahren keine Rolle gespielt. Es seien lediglich Belanglosigkeiten ausgetauscht worden.