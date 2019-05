Arbeit der Steuerfahnder bringt über zwei Milliarden Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Arbeit der hessischen Steuerfahnder und Betriebsprüfer hat dem Fiskus 2018 ein Plus von über zwei Milliarden Euro beschert. Allein bei Betriebsprüfungen seien 1,8 Milliarden Euro zusätzlich zusammengekommen, sagte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Montag in Wiesbaden. 2017 waren es noch 1,7 Milliarden Euro. "Besondere Einzelfälle lassen die Zahlen nach oben oder unten ausreißen", erklärte Schäfer.

Die Betriebsprüfer konzentrierten ihre Kontrollen der Umsatz- oder Lohnsteuer unter anderem auf besondere "Risikobranchen" wie etwa den Gebäude- und Personenschutz, erläuterte das Finanzministerium. Etwa 110 potenzielle Betrugsfälle seien derzeit noch in Bearbeitung. Streitwert: etwa 850 Millionen Euro.

Zusätzlich zu den Betriebsprüfungen ergab die Arbeit der Steuerfahnder ein Plus von rund 225 Millionen Euro. Diese Experten werden aktiv, wenn bei einer Steuererklärung womöglich getrickst oder betrogen wurde. Die rechtskräftigen Geldsanktionen summierten sich 2018 laut Ministerium auf 3,7 Millionen Euro, es wurden 154 Jahre an Freiheitsstrafen für Steuersünder verhängt.

Die 35 hessischen Finanzämter bearbeiteten 2018 die Steuererklärungen von über 1,6 Millionen Arbeitnehmern und über 771 000 Betrieben. Dabei lag die Quote der elektronischen Steuererklärungen (ELSTER) bei 70 Prozent, wie Oberfinanzpräsident Jürgen Roßberg erläuterte. Allerdings könnten nur Arbeitnehmer und Rentner ihre Erklärung überhaupt noch auf Papier abgeben, sagte Isabel Klocke, Abteilungsleiterin Steuerrecht und Steuerpolitik beim Bund der Steuerzahler in Berlin. Alle anderen müssten ohnehin den elektronischen Weg wählen.

13 Prozent der Erklärungen von hessischen Arbeitnehmern werden laut Klocke vollautomatisch bearbeitet. "So geht es schneller", sagte die Expertin. Auch eine eventuelle Rückzahlung sei rascher auf dem Konto. Der hessische Wert sei im Vergleich "nicht sonderlich schlecht".

Was die Bearbeitung von Steuererklärungen im Ländervergleich betrifft, liegt Hessen allerdings ziemlich weit hinten. Wie der Bund der Steuerzahler ermittelt hat, benötigten die Finanzämter zuletzt im Schnitt 57,91 Tage. Mehr Zeit ließen sich nur die Finanzbehörden in Niedersachsen sowie vermutlich in Nordrhein-Westfalen. Dort wurde kein Durchschnittswert genannt, die Bearbeitung der Steuererklärung konnte aber bis zu sechs Monate dauern.