Schwerin ist Pleiten-Hochburg in MV

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Schwerin (dpa/mv) - Schwerin ist die Pleiten-Hochburg in Mecklenburg-Vorpommern. In der Landeshauptstadt mussten im ersten Halbjahr 108 Verbraucher je 100 000 Einwohner Privatinsolvenz anmelden, weil sie ihre Rechnungen nicht bezahlen konnten. Das geht aus dem jüngsten Schuldenbarometer der Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel hervor, die am Donnerstag in Hamburg veröffentlicht wurde. Auf den Plätzen zwei und drei folgten der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 75 Verbraucherinsolvenzen je 100 000 Einwohner und die Hansestadt Rostock mit 67. Der Landesdurchschnitt lag bei 61 Fällen, der Bundesdurchschnitt bei 52. Die wenigsten Pleiten im Nordosten wurden laut Schuldenbarometer im Landkreis Vorpommern-Rügen mit 37 je 100 000 Einwohnern hingelegt.