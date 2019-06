Oberste Rechnungsprüfer legen Bericht vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt (dpa/th) - Der Landesrechnungshof legt heute seinen neuen Jahresbericht vor. Darin listen die obersten Finanzkontrolleure im Freistaat jedes Jahr zweifelhafte Ausgaben, leichtfertigen Umgang von Behörden mit Steuergeld und Fehler bei der Vergabe von Aufträgen des Landes auf. In der Vergangenheit hatte der Landesrechnungshof wiederholt moniert, dass sich Thüringen so viel Personal wie kaum ein anderes Bundesland leiste. Zuletzt hatte der Landesrechnungshof den geplanten Rückkauf von früheren kommunalen Wohnungen in Gera durch das Land kritisiert.