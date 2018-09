Bayern fordert vollständigen Soli-Abbau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Bayern fordert den vollständigen Abbau des umstrittenen Solidaritätszuschlags in den kommenden Jahren. Finanzminister Albert Füracker (CSU) will heute in München ein Konzept mit einem konkreten Abbauplan vorstellen. In der CSU gibt es schon länger Forderungen nach einem vollständigen Abbau des Soli. Die große Koalition im Bund hatte sich aber nur auf einen teilweisen Abbau einigen können. Gutverdiener sollen ihn nach den bisherigen Plänen weiter zahlen. Aus Sicht der CSU ist dies aber wegen der sprudelnden Steuereinnahmen nicht notwendig.