Zahl der Schuldner in Sachsen-Anhalt weiter hoch

Halle (dpa/sa) - Überdurchschnittlich viele Menschen in Sachsen-Anhalt stehen in der Kreide. Im bundesweiten Ranking belegt das Land den vorletzten Platz. Das geht aus dem "Schuldner-Atlas Deutschland 2018" hervor, den die Wirtschaftsauskunftei "Creditreform" am Dienstag in Halle vorstellte.

12,73 Prozent der Menschen in Sachsen-Anhalt haben demnach Schulden - das ist ungefähr jeder Achte. Insgesamt seien es zwar 2000 Fälle weniger als im Vorjahr, durch den Bevölkerungsrückgang mache sich das jedoch nicht in der Quote bemerkbar.

Noch hinter Sachsen-Anhalt landet Bremen mit 13,94 Prozent Schuldnern. Im Vergleich seien die Quoten im Osten generell höher. Die Zahlen veränderten sich im Westen allerdings stärker, wo seit 2008 der höchste prozentuale Anstieg registriert werde. Besonders das Ruhrgebiet bleibe ein "Brennpunkt".

Zum Vergleich: Bundesweit sind laut Studie 10,04 Prozent der Menschen überschuldet. Das sind 6,9 Millionen Menschen, 19 000 mehr als im vergangenen Jahr. Die Quote blieb auf Vorjahresniveau. Die Autoren der Studie führen das auf die Zuwanderung zurück, wodurch die erwachsene Bevölkerung um 200 000 Menschen gewachsen sei.